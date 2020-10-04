انتهت - يونايتد (1)-(6) توتنام
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 17:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الجولة الـ4 من الدوري الإنجليزي والتي تقام بملعب أولد ترافورد.
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نهاية المباراة بفوز توتنام 6-1
ق 79: جووووووول كين والسادس من ركلة جزاء
ق 51: جووووووول الخامس من أورييه
نزول لوكاس مورا بدلا من لاميلا
نزول فريد وماكتوميناي بدلا من برونو فيرنانديز وماتيتش
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام 4-1
ق 37: جوووووووووول سون والرابع
ق 30: جووووووول هاري كين والثالث
ق 28: طرد مارسيال
ق 20: القائم تحرم راشفورد من الثاني
ق 8: جووووول سون والثاني بشكل سريع
ق 4: جوووووووول تاجي ندومبيلي يسجل التعادل السريع
ق 2: جووووووول برونو يسجل الأول
ق 1: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد عرقلة مارسيال من قبل ديفينسون سانشيز
انطلاق المباراة