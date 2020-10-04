انتهت - يونايتد (1)-(6) توتنام

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 17:24

كتب : FilGoal

سون ضد مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام في الجولة الـ4 من الدوري الإنجليزي والتي تقام بملعب أولد ترافورد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
في مباراة البطاقات الحمراء.. لاتسيو يعطل إنتر بتعادل إيجابي أرسنال يدك شيفيلد بثنائية بمشاركة النني.. وولفرهامبتون يسقط فولام بالرقم 5 التاريخي.. رسميا - دالوت ينتقل إلى ميلان معارا من يونايتد صنداونز يعلن: مساعدا موسيماني يخلفانه في تدريب الفريق التشكيل – بايلي في دفاع يونايتد.. ولاميلا أساسي مع توتنام

نهاية المباراة بفوز توتنام 6-1

ق 79: جووووووول كين والسادس من ركلة جزاء

ق 51: جووووووول الخامس من أورييه

نزول لوكاس مورا بدلا من لاميلا

نزول فريد وماكتوميناي بدلا من برونو فيرنانديز وماتيتش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام 4-1

ق 37: جوووووووووول سون والرابع

ق 30: جووووووول هاري كين والثالث

ق 28: طرد مارسيال

ق 20: القائم تحرم راشفورد من الثاني

ق 8: جووووول سون والثاني بشكل سريع

ق 4: جوووووووول تاجي ندومبيلي يسجل التعادل السريع

ق 2: جووووووول برونو يسجل الأول

ق 1: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد عرقلة مارسيال من قبل ديفينسون سانشيز

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
ساسي: حزين على ما يقال عني في مصر.. ولكني أملك إدارة وجماهير تحميني 2 دقيقة | الدوري المصري
بعد انتظار ساعة عقب اللقاء..جهاز الاتحاد يغادر ملعب برج العرب وحل الخلاف مع ضابط شرطة 18 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش يخطف التعادل أمام الاتحاد في إثارة الدقائق الأخيرة 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - أرواخو يعوض غياب لينجليه أمام إشبيلية 46 دقيقة | أوروبا
6 رسائل من مرتضى منصور.. عن قضية القرن وعقوبة ساسي ورد على عصام عبد المنعم 47 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في إنجلترا - أستون فيلا (4)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
زلزال استثنائي في "مسرح الكوابيس".. توتنام يُهين مانشستر يونايتد 6-1 ساعة | أوروبا
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المقاولون.. إنذار لـ ياسر إبراهيم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر
قد ينال إعجابك