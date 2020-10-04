التشكيل – بايلي في دفاع يونايتد.. ولاميلا أساسي مع توتنام

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 16:45

كتب : FilGoal

مورينيو - سولشاير

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق لمواجهة توتنام هوتسبير.

وواصل سولشاير الاعتماد على طريقة 4-3-3، وعوّل على الإيفواري إيريك بايلي في عمق الدفاع إلى جوار القائد هاري ماجواير.

في المقابل، دفع جوزيه مورينيو بـ سيرج أورييه في مركز الظهير الأيمن لـ توتنام.

كما اعتمد على الأرجنتيني إيريك لاميلا في خط الهجوم على حساب لوكاس مورا.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – إيريك بايلي – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – برونو فيرنانديش

الهجوم: ميسون جرينوود – أنطوني مارسيال – ماركوس راشفورد

دكة البدلاء: دين هندرسون – فيكتور لينديلوف – فريد – دوني فان دي بيك – جيسي لينجارد – خوان ماتا – سكوت ماكتوميناي

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: سيرج أورييه – إيريك داير – دافينسون سانشيز – سيرخيو ريجيلون

الوسط: بيير هويبرج – موسى سيسوكو – تانجوي ندومبيلي

الهجوم: إيريك لاميلا – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: جو هارت – مات دوهيرتي – توبي ألديرفيرلد – بن ديفيز – هاري وينكس – ديلي آلي – لوكاس مورا

مانشستر يونايتد توتنام في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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