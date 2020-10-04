صنداونز يعلن: مساعدا موسيماني يخلفانه في تدريب الفريق

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 16:39

كتب : محمد عبد العظيم

رولاني موكوينا

أعلن صنداونز الجنوب إفريقي أن مساعدا بيتسو موسيماني، مانكوبا مانجيثي ورولاني موكوينا، سيخلفان مدرب الأهلي الجديد في مهمته السابقة.

وكشف النادي أن الثنائي سيكون مديرا فنيا للفريق، مع رجاحة رأي مانجيثي حال الاختلاف بينهما.

وقال رئيس النادي باتريس موتسيبي في بيان رسمي: "مانكوبا ورولاني مع صنداونز منذ فترة طويلة، وكانا جزءا من الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2016 والكثير من الألقاب".

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وأردف "إدارة صنداونز كانت حريصة على أن تؤكد دعمها للمواهب الجنوب إفريقية. الجهاز سيركز على الدفاع عن لقب الدوري في الموسم المقبل الذي سيواكب عيد ميلاد النادي الـ50".

ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

الأهلي صنداونز بيتسو موسيماني
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