الإسماعيلي لـ في الجول: سنخوض مباراة المصري في موعدها ولن ننتظر التأجيل

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 15:41

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

ذكر طارق أبو الليل المدير الإداري للإسماعيلي، أن فريقه سيلعب مباراته أمام المصري في موعدها.

ويواجه الإسماعيلي نظيره المصري يوم الجمعة بمباراة مؤجلة بين الفريقين.

وصرّح أبو الليل لـFilGoal.com: "سنخوض مباراتنا أمام المصري في موعدها ولن ننتظر قرار التأجيل".

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وأضاف: "الفريق سيسافر الإسكندرية مباشرةً بعد مباراة الإنتاج الحربي لبدء معسكر مغلق استعدادا للمصري".

وكان الإسماعيلي قد طلب تأجيل مباراة المصري لمدة 24 ساعة من أجل تكافؤ الفرص والحصول على فترة راحة كافية.

ويلعب الإسماعيلي الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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