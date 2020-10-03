خبر في الجول – الإسماعيلي يطلب تأجيل مواجهة المصري 24 ساعة

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 12:10

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

خاطب الإسماعيلي اتحاد الكرة رسميا، لتأجيل مواجهة المصري في الدوري لمدة 24 ساعة.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي يرغب في الحصول على يوم راحة إضافي قبل المباراة المصيرية، حيث يحصل المصري على يوم راحة أكثر من البداية.

وقال أبو طالب العيسوي المدرب العام للفريق لـ FilGoal.com: "ملتزمون بقرار اتحاد الكرة سواء بالتأجيل أو إقامة المواجهة".

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ومن المفترض أن يتقابل الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة 24 يوم الجمعة المقبل، في حين يواجه المصري الجونة يوم الإثنين ويقابل الإسماعيلي الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء.

ويملك الإسماعيلي 35 نقطة في المركز الـ12 من 30 مباراة.

الفارق الآن بين الإسماعيلي وحرس الحدود صاحب المركز الـ16 –الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية- خمس نقاط فقط قبل ثلاث جولات من النهاية.

الإسماعيلي المصري في الدوري
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