تشكيل ريال مدريد – ناتشو ظهير أيمن.. وأسينسيو أساسي أمام ليفانتي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة ناتشو فيرنانديز كظهير أيمن في ظل غياب داني كارباخال وألفارو أودريوزولا للإصابة.

كما دفع زيدان بالثنائي فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو منذ البداية.

بينما يتواجد إيسكو ومارتن أوديجارد ومارسيلو ولوكا يوفيتش على مقاعد البدلاء.

ويمتلك ريال مدريد 7 نقاط من فوزين وتعادل في 3 مباريات، ولديه مباراة مؤجلة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – مارسيلو – تشوست – لوكاس فاسكيز – رودريجو – إيسكو – مارتن أوديجارد – لوكا يوفيتش

تشكيل ليفانتي:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز

الدفاع: خورخي ميرامون – سيرخيو بوستيجو – روبن فيزو – كارليس كلارك

الوسط: ميكايل مالسا – نيكولا فوكتشيفيتش – خوسيه كامبانيا – إينيس باردي

الهجوم: خوسيه لويس موراليس – روجر مارتي

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