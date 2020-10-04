النني: ممتن لـ أرتيتا.. وتعلمنا من مباراة ليفربول الأولى

تحدث محمد النني لاعب أرسنال، عن تجربة مواجهة ليفربول مرتين في ظرف عدة أيام، وكيف تحسّن فريقه في المواجهة الثانية.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ليفربول خسر 1-2 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، قبل أن يطيح به من كأس الرابطة الإنجليزية بركلات الجزاء الترجيحية.

وصرّح النني عبر سكاي: "كنا نعرف أن ليفربول خصما صعبا في أنفيلد، ولذا حاولنا تقديم أفضل ما لدينا أمامه".

وأضاف: "تعلمنا مما حدث في المباراة الأولى وحرصنا على ألا نعطيه الكثير من المساحات لأنهم يستغلنوها بشكل مميز، ولذلك ضغطنا عليهم أكثر في المباراة الثانية حتى لا يلعبون بارتياح".

وواصل: "أعتقد أن هذا هو الفارق بين المباراتين، وقد ظهرنا بشكل جيد في المباريات السابقة".

وتحوّل النني للحديث عن مواجهة شيفيلد يونايتد: "نعرف أن شيفيلد بدأ بشكل سيئ هذا الموسم، لكنهم يمتلكون فريقا مميزا وقد تعلّمنا مما حدث أمامهم العام الماضي، هذا الموسم نحن مستعدون بشكل جيد".

كما وجّه الشكر لمدربه ميكيل أرتيتا: "كنت أعرفه كلاعب ولطالما حاولت التعلم منه، إنه يمدنا دائما بالمعلومات قبل المباريات ويسهّل الأمور علينا".

وأتم: "أنا ممتن لأن أرتيتا يثق في قدراتي ويدفع بي بشكل أساسي، وأنا هنا لأقدّم أفضل ما لدي وأساعد الفريق".

🗣"I am really grateful he can trust me" Mohamed Elneny is happy Mikel Arteta has put him back in contention at Arsenal since his return from loan pic.twitter.com/tFqsI85brn — Football Daily (@footballdaily) October 4, 2020

ويشارك النني أساسيا أمام شيفيلد يونايتد إلى جوار داني سيبايوس في خط الوسط، على حساب جرانيت تشاكا.

اقرأ أيضا:

موسيماني يسعى لتجنب ما حدث مع جاريدو ولاسارتي

تطور كبير في أزمة أحمد حمدي والجونة