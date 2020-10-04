رسميا – توتنام يجدد عقد فويث ويعيره مباشرة إلى فياريال

أعلن نادي فياريال عن التعاقد مع خوان فويث قادما من توتنام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكر فياريال أن الصفقة تتضمن بند إمكانية الشراء بشكل نهائي بنهاية الموسم.

كما أفاد توتنام أنه مدد عقد فويث لـ12 شهرا لينتهي في صيف 2023، قبل السماح بخروجه معارا إلى فياريال.

¡Ya es groguet 💛⚽! El Villarreal y el @SpursOfficial acuerdan 🤝 la cesión con opción de compra de @JuanMFoyth 🇦🇷. ¡Bienvenido al Submarino! 👉 https://t.co/cIDvNFw5bt pic.twitter.com/7RlI2r1kUk — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2020

فويث (22 عاما) قلب دفاع أرجنتيني انضم إلى توتنام عام 2017 قادما من إستوديانتس مقابل 13 مليون يورو.

لكنه لم ينجح سوى في المشاركة بـ32 مباراة مع توتنام بمختلف البطولات، قبل أن يخرج من حسابات المدرب جوزيه مورينيو تماما.

فويث لم يظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ديسمبر الماضي، كما فشل في خوض أي دقيقة الموسم الجاري.

ويعد فويث الصفقة الثامنة لـ فياريال الذي يقوده أوناي إيمري هذا الموسم.

الغواصات الصفراء تعاقدت في وقتٍ سابق مع: داني باريخو وفرانسيس كوكلين من فالنسيا، وبيرفيس إستوبنيان من واتفورد، وتاكيفوسا كوبو من ريال مدريد، وخيرونيمو روي من ريال سوسيداد، وخورخي كوينكا من برشلونة، وماريو جونزاليس من كليرمون فوت.

ويمتلك فويث 10 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وشارك في كوبا أمريكا 2019.

ومن المُنتظَر أن يبدأ فويث مسيرته مع فياريال بعد عودته من صفوف منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

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