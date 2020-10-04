سكاي: باريس سان جيرمان يضم مويس كين على سبيل الإعارة

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 13:12

كتب : FilGoal

مويس كين

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اقتراب باريس سان جيرمان من تدعيم صفوفه بالإيطالي مويس كين مهاجم إيفرتون.

وذكرت سكاي أن كين سينضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع إمكانية إضافة خيار الشراء النهائي في الصفقة.

كما قال فابريسيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا" أن كين وافق بالفعل على الانضمام إلى سان جيرمان.

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وانتقل كين إلى إيفرتون قادما من يوفنتوس في صيف 2019 مقابل 27 مليون يورو.

لكنه عانى في موسمه الأول بالملاعب الإنجليزية، ولم يسجل سوى هدفين في 33 ظهور مع التوفيز بمختلف البطولات.

في الموسم الحالي زاد ابتعاد كين عن الصورة مع تألق دومينيك كالفيرت ليوين، ولم يشارك سوى في 13 دقيقة بالدوري الإنجليزي حتى اللحظة.

من جانبه، يبحث باريس سان جيرمان عن مهاجم احتياطي بديل للأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعد انتهاء عقد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

وكان سان جيرمان قد ضم لاعبا إيطاليا آخر في سوق الانتقالات الحالية، هو الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي، كما يمتلك لاعبا إيطاليا آخر هو ماركو فيراتي.

ويمتلك كين (20 عاما) 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده إيطاليا، كان آخرها في مواجهة هولندا بسبتمبر الماضي.

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