لا يخطئ المرمى.. ويلسون يقود نيوكاسل للانتصار على بيرنلي

واصل كالوم ويلسون تألقه ليقود فريقه نيوكاسل للانتصار على بيرنلي.

نيوكاسل انتصر على بيرنلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سانت ماكسيمين افتتح التسجيل أولا لـ نيوكاسل في الدقيقة 14 بعد مجهود فردي أكثر من رائع وتسديدة أرضية متقنة هزت الشباك.

بيرنلي الذي لم يظهر في الشوط الأول، نجح في تعديل النتيجة من تسديدة مباغتة عن طريق أشلي ويستوود في الدقيقة 61.

لكن رد نيوكاسل لم يتأخر، لينجح ويلسون في تحويل عرضية رائعة من ريان فريزر داخل الشباك في الدقيقة 65، قبل أن يعود كالوم ويحول ركلة جزاء بنجاح في الشباك في الدقيقة 76.

ويلسون لا يخطئ المرمى أبدا حتى الآن من نيوكاسل. سدد 4 مرات على مرمى الخصوم، وسجل 4 أهداف.

وساهم ويلسون في 5 أهداف من أصل 6 لـ نيوكاسل في الدوري الإنجليزي حتى الآن، سجل 4 وصنع مرة.

ووصل نيوكاسل للنقطة السابعة في المركز السادس مؤقتا، بينما بقى بيرنلي بلا نقاط بعدما تلقى الفريق 3 هزائم من 3 مباريات.