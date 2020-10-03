عاد سريعا من حيث أتى.. نادي مصر ثاني الهابطين إلى الدرجة الثانية رسميا

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 20:39

كتب : FilGoal

نادي مصر - الزمالك

أصبح نادي مصر هو ثاني الهابطين إلى الدرجة الثانية رسميا بعد فوز وادي دجلة على أسوان.

نادي مصر تعادل مع إنبي صباح اليوم بهدف لكل فريق. تعادل رفع رصيد نادي مصر للنقطة الـ21 في المركز الـ17.

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عقب المباراة، فاز وادي دجلة على أسوان بهدف مقابل لا شيء، ليتساوى الفريقان برصيد 34 نقطة في المركزين الـ12 والـ13.

الآن وصل عدد مباريات نادي مصر لـ 30 مباراة ولا يتبقى لهم سوى أربع مباريات بـ 12 نقطة. المصري يحتل المركز الـ15 برصيد 33 نقطة وهو أول مركز يهرب صاحبه من الهبوط، ما يعني استحالة وصول نادي مصر لهذا العدد من النقاط وهبوطه رسميا.

نادي مصر صعد للدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، لكنهم سرعان ما عادوا للدرجة الثانية، بانتظار تجربة جديدة مستقبلية.

وكان نادي مصر قد أعلن في وقت سابق عن بيع النادي لمٌلاك جدد وتغيير اسمه إلى نادي زيد بداية من الموسم المقبل.

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