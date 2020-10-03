شبكة ESPN: تمت.. كافاني إلى مانشستر يونايتد خلال ساعات

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 20:14

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

بات إدينسون كافاني على وشك الوصول إلى وجهته التالية، بعد صيف طويل مليء بالتقارير الصحفية.

شبكة ESPN ذكرت أن كافاني في طريقه ليصير لاعبا جديدا لـ مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وأفاد التقرير أن كافاني سيوقّع على عقدٍ لمدة موسمين مع الشياطين الحمر.

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الطرفان توصلا لاتفاق مساء اليوم السبت، ومن المُنتظَر أن يتجه كافاني إلى مانشستر غدا الأحد ليخضع للكشف الطبي.

أمّا الإعلان الرسمي فسيكون غدا الأحد، أو يوم الإثنين على أقصى تقدير.

ودخل كافاني في مفاوضات مع عدة أندية خلال الصيف، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

كافاني كان في مباحثات مع بنفيكا، لكن النادي البرتغالي لم يستطع تلبية الطلبات المادية لمهاجم منتخب أوروجواي.

كما كان كافاني قريبا من الانتقال إلى يوفنتوس، لكنه اختلف مع إدارة النادي الإيطالي على مدة العقد.

وارتبط اسم كافاني أيضا بقطبي العاصمة الإسبانية: أتليتكو مدريد، وريال مدريد.

كافاني (33 عاما) لعب في صفوف باريس سان جيرمان من 2013 حتى انتهاء عقده في 2020، وسجّل معه 200 هدف في 301 مباراة، ليكون الهدف التاريخي لفريق العاصمة الفرنسية.

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