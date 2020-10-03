مرتضى يؤجل المؤتمر الصحفي لعدم تشتيت الفريق

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده غدًا الأحد إلى بعد مواجهة فريق الكرة وسموحة بكأس مصر.

وجاء قرار رئيس الزمالك حرصا على عدم تشتيت تركيز اللاعبين قبل مواجهة الكأس الهامة.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فسيتم تحديد موعد آخر لاحقًا والإعلان عنه.

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من جهة أخرى، تقرر إقامة لقاء مجلس الإدارة مع مسئولي "الجروبات" الزملكاوية غدا الأحد في ملعب الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

في الدوري الزمالك مرتضى منصور
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