مران الأهلي – محاضرة 60 دقيقة.. وسعد سمير يبدأ الركض

خاض لاعبو الأهلي مرانا قويا اليوم السبت استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

قبل المران، عقد بيتسو موسيماني محاضرة فنية مع اللاعبين استمرت حوالي 60 دقيقة.

وبدأ المران بفقرة بدمنية استمرت لمدة نصف ساعة، تبعها مران قوي لحراس الفريق.

وقاد موسيماني بنفسه، فقرة للتصويب على المرمى بمشاركة اللاعبين والحراس.

من جهة أخرى، بدأ أحمد الشيخ وجونيور أجايي لاعبا الفريق مرحلة التأهيل من الإصابة.

المران شهد تركيزا على النقل السريع للكرة، بجانب تعليمات عديدة للسولية وحمدي فتحي وكهربا.

وأخيرا، بدأ سعد سمير الجري حول الملعب على هامش المران، ولأول مرة منذ الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.