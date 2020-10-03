مران الزمالك – انتظام مصطفى محمد.. وفقرة بدنية للاعبين وتعليمات خاصة من باتشيكو

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 18:50

كتب : إبراهيم رمضان

جايمي باتشيكو في مران الزمالك

انتظم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في مران الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة سموحة.

وشارك مصطفى محمد في المران الجماعي بعدما حصل على راحة من مران أمس بسبب الإجهاد الذي غاب على إثره من مباراة المصري الأخيرة.

و أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة سموحة بالكأس من الناحية الطبية.

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من جهة أخرى، عقد جايمي باتشيكو جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، طالبهم فيها ببذل أكبر مجهود ممكن خلال مواجهة سموحة، مشيراً إلى ضرورة حسم المباراة والصعود إلى دور الثمانية من المسابقة.

وأخيرا، خضع لاعبو الفريق لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية.

وقسم جايمي باتشيكو اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادته والثانيه تحت قيادة مدحت عبد الهادي مدرب الفريق.

وحرص باتشيكو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مواجهة سموحة، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية خلال المران.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد الإسماعيلية، بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

كأس مصر الزمالك سموحة
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