انتهت - ليدز (1)-(1) سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 70: رأسية من رودريجو وإيدرسون يتصدى للكرة ثم تصطدم في العارضة وتخرج لركنية

ق 59: جووووول ليدز يسجل التعادل عن طريق رودريجو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 45: إيلينج يراوغ لابورت وينفرد بالمرمى لكن إيدرسون ينقذ هدف التعادل

ق 37: ليدز يهدر فرصة التعادل عن طريق دالاس

ق 17: جووووول رحيم ستيرلينج والهدف الأول بعد مراوغة رائعة لدفاع ليدز ثم سدد الكرة على يسار الحارس

ق 4: دي بروين يسدد ركلة حرة مباشرة لكن الكرة ترتد من القائم

انطلاق المباراة