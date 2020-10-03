انتهت - ليدز (1)-(1) سيتي

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

هدف ستيرلينج في ليدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 70: رأسية من رودريجو وإيدرسون يتصدى للكرة ثم تصطدم في العارضة وتخرج لركنية

ق 59: جووووول ليدز يسجل التعادل عن طريق رودريجو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 45: إيلينج يراوغ لابورت وينفرد بالمرمى لكن إيدرسون ينقذ هدف التعادل

ق 37: ليدز يهدر فرصة التعادل عن طريق دالاس

ق 17: جووووول رحيم ستيرلينج والهدف الأول بعد مراوغة رائعة لدفاع ليدز ثم سدد الكرة على يسار الحارس

ق 4: دي بروين يسدد ركلة حرة مباشرة لكن الكرة ترتد من القائم

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
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