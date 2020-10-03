في انتظار دربي ميرسيسايد ناري.. إيفرتون يضرب برايتون برباعية وينظر لـ ليفربول من الصدارة

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - إيفرتون

واصل فريق إيفرتون تألقه في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على برايتون برباعية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من المسابقة.

ليستمر إيفرتون في تحقيق الانتصارات في الدوري ويتمسك بالصدارة بالعلامة الكاملة من النقاط.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 3 في المركز الـ14.

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كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، في انتظار مباراتي ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد، وليفربول ضد أستون فيلا.

لنكون في انتظار دربي ميرسيسايد ناري في الجولة المقبلة بين إيفرتون وليفربول من أجل الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتألق النجم الكولومبي جيمس رودريجيز وقاد إيفرتون للفوز بعدما سجل هدفين وصنع آخر.

ليساهم رودريجيز خلال 5 مباريات مع إيفرتون هذا الموسم في 6 أهداف، بتسجيله 3 أهداف وصناعة مثلهم. بعدما سجل هدف وصنع هدفين فقط في 14 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وصف المباراة

تقدم إيفرتون في الدقيقة 16 بضربة رأسية من الهداف دومينيك كالفيرت لوين، ليصل إلى هدفه السادس في صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم.

وتعرض إيفرتون لضربة قوية بعدما خرج المهاجم ريتشارليسون مصابا منتصف الشوط الأول، وشارك بدلا منه أليكس إيوبي.

قبل أن يسجل نيل موباي هدف تعادل برايتون في الدقيقة 41.

لكن المدافع ياري مينا كان نجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 45 وقبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني واصل رودريجيز التألق وسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 52 و70 على التوالي.

وقبل نهاية المباراة وفي الوقت بدلا من الضائع أطلق بيسوما تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سجل بها هدف برايتون الثاني.

لينتصر إيفرتون في المباراة الرابعة وينتظر ليفربول في الدربي وهو متصدرا لجدول الترتيب.

إيفرتون الدوري الإنجليزي جيمس رودريجيز برايتون
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