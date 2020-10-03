تشكيل سيتي - دياش أساسي لأول مرة أمام ليدز

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

روبن دياش

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمدافع البرتغالي روبن دياش أساسيا أمام ليدز يونايتد في أول مباراة له مع الفريق السماوي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليدز في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وانضم دياش لصفوف مانشستر سيتي قبل أيام قادما من بنفيكا البرتغالي.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – دياش – بينجامين ميندي.

الوسط: رودريجو – دي بروين – فيل فودين.

الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – فيران توريس.

روبن دياش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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