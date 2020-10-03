تشكيل سيتي - دياش أساسي لأول مرة أمام ليدز
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 17:38
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمدافع البرتغالي روبن دياش أساسيا أمام ليدز يونايتد في أول مباراة له مع الفريق السماوي.
روبن دياش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد ليدز في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وانضم دياش لصفوف مانشستر سيتي قبل أيام قادما من بنفيكا البرتغالي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – دياش – بينجامين ميندي.
الوسط: رودريجو – دي بروين – فيل فودين.
الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – فيران توريس.