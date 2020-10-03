أمير توفيق لـ في الجول: مساعد موسيماني يصل خلال أيام

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي اقتراب وصول المدرب المساعد لبيبتسو موسيماني لاكتمال الجهاز الفني الجديد في الأهلي.

وقال أمير توفيق: "المدرب المساعد لـ موسيماني يصل خلال أيام إلى القاهرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المساعد مدرب عام من جنوب إفريقيا وسيعاون موسيماني مع بقية أفراد الجهاز الفني".

وتابع "الجهاز الفني الذي اختاره موسيماني يتشكل من كابيلو رانجوجا مدرب أحمال وموسى ماتلابا محلل الأداء، مع المدرب المساعد الذي سيصل خلال أيام، إلى جانب استمرار سامي قمصان كمدرب مساعد وميشيل يانكون كمدرب حراس مرمى".

وفضّل أمير توفيق عدم ذكر أسم المدرب في الوقت الحالي.

واعتذر رولاني موكوينا المدرب العام في جهاز بيتسو موسيماني بـ صنداونز عن عدم الانضمام للجهاز الفني لـ الأهلي. (طالع التفاصيل)

وبدأ موسيماني مهمته مع المارد الأحمر ويستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد.