أمير توفيق لـ في الجول: مساعد موسيماني يصل خلال أيام

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 17:22

كتب : أحمد الخولي

موسيماني - الأهلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي اقتراب وصول المدرب المساعد لبيبتسو موسيماني لاكتمال الجهاز الفني الجديد في الأهلي.

وقال أمير توفيق: "المدرب المساعد لـ موسيماني يصل خلال أيام إلى القاهرة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "المساعد مدرب عام من جنوب إفريقيا وسيعاون موسيماني مع بقية أفراد الجهاز الفني".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: عمرو محب مستمر ضمن جهاز موسيماني موكوينا لـ في الجول: أود الاعتذار لأخي الكبير موسيماني والأهلي.. كان قرارا صعبا أبو ريدة: سعيد باختيار موسيماني لتدريب الأهلي.. كرة القدم أهم رابط بين شعوب إفريقيا موكوينا لـ في الجول: طلبت بعض الوقت للرد على رغبة موسيماني في وجودي معه بـ الأهلي

وتابع "الجهاز الفني الذي اختاره موسيماني يتشكل من كابيلو رانجوجا مدرب أحمال وموسى ماتلابا محلل الأداء، مع المدرب المساعد الذي سيصل خلال أيام، إلى جانب استمرار سامي قمصان كمدرب مساعد وميشيل يانكون كمدرب حراس مرمى".

وفضّل أمير توفيق عدم ذكر أسم المدرب في الوقت الحالي.

واعتذر رولاني موكوينا المدرب العام في جهاز بيتسو موسيماني بـ صنداونز عن عدم الانضمام للجهاز الفني لـ الأهلي. (طالع التفاصيل)

وبدأ موسيماني مهمته مع المارد الأحمر ويستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد.

في الدوري الأهلي موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(0) سيتي.. القائم يحرم دي بروين من هدف مبكر 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أتليتكو يكمل 180 دقيقة من العقم بتعادله أمام فياريال 29 دقيقة | أوروبا
ملامح تشيلسي وكريستال بالاس.. جُملة مركبة من لامبارد لفيرنر وبداية رائعة لتشيلويل 30 دقيقة | تقرير في الجول
في انتظار دربي ميرسيسايد ناري.. إيفرتون يضرب برايتون برباعية وينظر لـ ليفربول من الصدارة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – ظهور مدافع الكاستيا.. وغياب كارباخال وأودريوزولا 42 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0)-(0) أسوان.. بداية الشوط الثاني 43 دقيقة | الدوري المصري
لامبارد يعقب على لقطة أبراهام ويُصرح: لا إجابة قاطعة بخصوص مستقبل أودوي 44 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – الغزل يحسم الدربي ويتصدر المجموعة ويؤزم موقف البلدية 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك