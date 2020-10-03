موكوينا لـ في الجول: أود الاعتذار لأخي الكبير موسيماني والأهلي.. كان قرارا صعبا

شدد رولاني موكوينا المدرب العام في جهاز بيتسو موسيماني بـ صنداونز، أنه يود الاعتذار إلى المدرب، والأهلي، على عدم الانضمام للجهاز الفني للجنوب إفريقي في مصر.

وأصدر موكوينا بيانا أعلن فيه قراره. (طالع التفاصيل)

وقال موكوينا لـ FilGoal.com: "كان قرارا صعبا".

وشدد "أود الاعتذار لموسيماني والأهلي. بيتسو أخ كبير وتعلمت منه الكثير".

وكشف "لكنني رأيت أن من الأفضل أن أبقى هنا في صنداونز".

وأكد "أتمنى التوفيق لبيتسو موسيماني فهو فخر لنا جميعا، وأشكر إدارة صنداونز على دعمها لي لمواصلة العمل في النادي".

ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

وشغل منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012.

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