أسد تشيلسي يلتهم نسر كريستال بالاس بالأربعة

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 15:36

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - كورت زوما - تامي إبراهام - تشيلسي

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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