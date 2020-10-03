موكوينا يحسم قراره: سأبقى في صنداونز

حسم رولاني موكوينا المدرب العام في جهاز بيتسو موسيماني بـ صنداونز، قراره بالانضمام للأهلي من عدمه.

وقرر موكوينا الاستمرار في صنداونز.

وقال موكوينا في بيان رسمي أصدره عبر حساباته على مواقع التواصل: "تلقيت أسئلة كثيرة عبر الإعلام عن انضمامي إلى الأهلي".

وشدد "من الضروري أن أعلن أنني وفي لصنداونز، وباق هنا".

وأكد "أنا سعيد للغاية هنا، ولدي شعور بالفخر بعد عودتي هذا الموسم، وأود أن أعلن التزامي ووفائي للنادي ورئيسه والإدارة وجمهوره".

وكان من المفترض أن ويجلب موسيماني معه 3 مساعدين، هم رولاني موكوينا كمدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا كمدرب أحمال، وموسي ماتلابا كمحلل أداء، لكن فقط رانجوانا وماتلابا حضروا مع موسيماني إلى القاهرة.

ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

وشغل منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012.

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