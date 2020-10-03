إيقاف مهاجم بيرسيبوليس الإيراني 6 أشهر بسبب العنصرية

أعلن الاتحاد الآسيوي إيقاف الإيراني عيسى آل كثير مهاجم نادي بيرسيبوليس الإيراني 6 أشهر بسبب تصرفه العنصري.

ويستعد الفريق الإيراني لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي، مساء اليوم السبت.

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي:

" قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بحسب المادة 58.1 من لائجة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري".

"كما قررت اللجنة أيضاً تغريم اللاعب مبلغ 10.000 دولار، بعدما تم اعتباره قام بعمل تصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور يوم 30 سبتمبر 2020 في العاصمة القطرية الدوحة".

"وتنص المادة 58.1 على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييز أو تشويه سمعة، سواء فيما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعتبر قد ارتكب مخالفة".

آل كثير سجل ثنائية في شباك باختاكور الأوزبكي في ربع النهائي ليضمن تأهل الفريق الإيراني لنصف النهائي للمرة الثانية في آخر 3 مواسم.

الإيراني البالغ 30 عاما صاحب الأربع أهداف في النسخة الجارية، احتفل بعد هدفه الثاني في شباك الفريق الأوزبكي بطريقة عنصرية وهو ما تسبب في إيقافه.