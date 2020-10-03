انتهت في إنجلترا - تشيلسي (4) (0) كريستال بالاس.. فوز ساحق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء

ق 82: جورجينيو يسجل الرابع من علامة الجزاء مرة أخرى.

ق 77: جورجينيو يضيف الهدف الثالث من علامة الجزاء.

ق 66: كورت زوما يضيف الهدف الثاني برأسية عقب عرضية من تشيلويل.

ق 50: بن تشيلويل يفتتح التسجيل بكرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تشيلسي يواصل الضغط لكن دون خطورة حقيقية على كريستال بالاس.

بداية اللقاء