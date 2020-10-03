انتهت في إنجلترا - تشيلسي (4) (0) كريستال بالاس.. فوز ساحق

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 13:18

كتب : FilGoal

هودسون أودوي - تشيلسي - كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 82: جورجينيو يسجل الرابع من علامة الجزاء مرة أخرى.

ق 77: جورجينيو يضيف الهدف الثالث من علامة الجزاء.

ق 66: كورت زوما يضيف الهدف الثاني برأسية عقب عرضية من تشيلويل.

ق 50: بن تشيلويل يفتتح التسجيل بكرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تشيلسي يواصل الضغط لكن دون خطورة حقيقية على كريستال بالاس.

بداية اللقاء

تشيلسي كريستال بالاس في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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