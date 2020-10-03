انتهت في إنجلترا - تشيلسي (4) (0) كريستال بالاس.. فوز ساحق
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 13:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية اللقاء
ق 82: جورجينيو يسجل الرابع من علامة الجزاء مرة أخرى.
ق 77: جورجينيو يضيف الهدف الثالث من علامة الجزاء.
ق 66: كورت زوما يضيف الهدف الثاني برأسية عقب عرضية من تشيلويل.
ق 50: بن تشيلويل يفتتح التسجيل بكرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
تشيلسي يواصل الضغط لكن دون خطورة حقيقية على كريستال بالاس.
بداية اللقاء
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