رئيس جنوب إفريقيا: أتمنى التوفيق لـ موسيماني.. نجاح الأهلي فخر للقارة كلها

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 12:17

كتب : نادر عيد

موسيماني - الأهلي

وجه سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا رسالة لمواطنه بيتسو موسيماني بعد تسلم الأخير مهام عمله كمدرب للأهلي خلفا للسويسري ريني فايلر.

وقال رامافوسا في تصريحات رسمية نشرتها رئاسة جنوب إفريقيا:"سنفتقد موسيماني كقوة في كرة القدم الجنوب إفريقية لكن تعيينه في أبرز ناد في قارتنا يقوي الصداقة بين البلدين".

وواصل "وهذا تأكيد أيضا على الموهبة والقدرة الكامنة في قارتنا. أتمنى التوفيق لبيتسو وفريقه لرفع رايتنا عاليا وراية كرة القدم في إفريقيا مع ناد نجاحه يمثل فخرا لكل إفريقي".

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ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

وشغل منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012.

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