البدري: تصريحاتي عن مصطفى محمد غرضها تشجيعه

فسر حسام البدري مدرب مصر تصريحاته بشأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك التي قال فيها إن الأخير بحاجة لعمل كثير والمشاركة باستمرار مع ناديه.

مصطفى محمد النادي : الزمالك مصر

وقال البدري في تصريحات صحفية:"لماذا يتناول البعض تصريحاتي بشكل بعيد عن الواقع والمنطق. تحدثت مرارا عن مصطفى وقلت إنه لاعب متميز وله مستقبل".

وواصل "تصريحاتي الأخيرة لا تعني خروجه من حساباتنا وترشيحاتنا في قائمة مباراتي توجو، بل لتشجيعه ليصل إلى أفضل مستوى خاصة أنه لا يزال في بداية مشواره وبحاجة للنصيحة حتى يطور نفسه، وهو ما نفعله بالتواصل معه".

وأتم "لو كان اللاعب لا يحتاج للنصيحة ليتطور فلماذا يتدرب يوميا ليصبح أفضل؟ كل لاعب بحاجة للتطور ومن يتقبل النصيحة يصبح لاعبا متميزا في المستقبل".

وكشف مصدر في منتخب مصر لـFilGoal.com أن مصطفى محمد سينضم لقائمة مصر أمام توجو وقد يكون المهاجم الأساسي في المواجهتين.

وشارك مصطفى في مباراة رسمية وحيدة مع منتخب مصر كانت ضد النيجر في تصفيات كأس إفريقيا 2019، كان المكسيكي خافير أجيري مدرب مصر آنذاك.

وكان مصطفى محمد أحد أبرز المساهمين في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما نوفمبر الماضي والتي أهلت الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو.

المهاجم صاحب الـ22 عاما لعب معارا للداخلية، ثم طنطا، ثم طلائع الجيش، قبل أن يعود للزمالك مطلع الموسم الجاري.

وخاض مصطفى محمد 35 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجّل خلالها 12 هدفا، وصنع 3 أهداف.

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