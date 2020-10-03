تشكيل تشيلسي - إبراهام في الهجوم.. وسيلفا وتشيلويل يقودان الدفاع

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 12:44

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر يحتفل بهدفه مع تشيلسي ضد توتنام

أبقى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي على البرازيلي تياجو سيلفا في التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي بالجولة الرابعة.

وشارك تياجو سيلفا لأول مرة أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي وتسبب في هدف الفريق الثاني بشكل مباشر.

بينما يظهر بن تشيلويل الظهير الأيمن الجديد للفريق لأول مرة في الدوري الإنجليزي بعدما شارك من قبل في مباراتين بكأس الرابطة.

أخبار متعلقة
بيلد: بايرن يكثف مفاوضاته لضم أودوي من تشيلسي على سبيل الإعارة‎ رسميا - أستون فيلا يضم لاعب تشيلسي مورينيو يُسكت لامبارد أخيرا.. توتنام يقصي تشيلسي من كأس الرابطة التشكيل – ظهور ميندي الأول مع تشيلسي وجيرو يقود الهجوم.. وخماسي وسط في توتنام

ويقود هجوم البلوز الإنجليزي تامي إبراهام ومن خلفه تيمو فيرنر وكاي هافريتز ومواطنه كالوم هودسون أودوي

وجاء تشكيل البلوز كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – كورت زوما – بن تشيلويل

الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو

أمامهم: هودسون أودوي – كاي هافريتز – تيمو فيرنر

الهجوم: تامي إبراهام

الدكة: كيبا أريزابالاجا – رييس جيمس – فيكايو توموري – ماتيو كوفاشيتش – ماسون ماونت – كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو

تشكيل تشيلسي تشيلسي الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: بايرن ميونيخ يحصل على توقيع مارك روكا 12 دقيقة | ميركاتو
موكوينا يحسم قراره: سأبقى في صنداونز 16 دقيقة | الدوري المصري
موكوينا لـ في الجول: طلبت بعض الوقت للرد على رغبة موسيماني في وجودي معه بـ الأهلي 40 دقيقة | إفريقيا
محسن صالح: فايلر كان يمهد للرحيل وتاريخ موسيماني أقنعنا.. كرة القدم لا تعرف جنسية ساعة | إفريقيا
مؤتمر مورينيو: فزت مع يونايتد بالألقاب التي كان يمكن التتويج بها ساعة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) (0) كريستال بالاس.. سيطرة زرقاء دون خطورة ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: ميلان يعقد مفاوضات لضم كاباك ساعة | أوروبا
مؤتمر تقديم موسيماني: شكرا على ثقة الأهلي لتدريب نادي القرن.. ولست في موقع رفاهية المدرب السابق ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك