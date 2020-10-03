تشكيل تشيلسي - إبراهام في الهجوم.. وسيلفا وتشيلويل يقودان الدفاع

أبقى فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي على البرازيلي تياجو سيلفا في التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي بالجولة الرابعة.

وشارك تياجو سيلفا لأول مرة أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي وتسبب في هدف الفريق الثاني بشكل مباشر.

بينما يظهر بن تشيلويل الظهير الأيمن الجديد للفريق لأول مرة في الدوري الإنجليزي بعدما شارك من قبل في مباراتين بكأس الرابطة.

ويقود هجوم البلوز الإنجليزي تامي إبراهام ومن خلفه تيمو فيرنر وكاي هافريتز ومواطنه كالوم هودسون أودوي

وجاء تشكيل البلوز كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – كورت زوما – بن تشيلويل

الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو

أمامهم: هودسون أودوي – كاي هافريتز – تيمو فيرنر

الهجوم: تامي إبراهام

الدكة: كيبا أريزابالاجا – رييس جيمس – فيكايو توموري – ماتيو كوفاشيتش – ماسون ماونت – كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو