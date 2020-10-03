لوكاكو: سئمت وصفهم لي بالكسول والبطيء في إنجلترا

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 11:43

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - إشبيلية

استشهد روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الأوروبي التي حصل عليها ليرد على من انتقدوه حينما كان مهاجما لفريق مانشستر يونايتد.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

وقال البلجيكي في حواره مع صحيفة تايمز الإنجليزية:"منذ عام، حين كنت في إنجلترا، قالوا كسول، لا يركض، لا يفعل كذا وكذا. هنا، يرونني الأكثر عملا. إذا نظرت لي ألعب هنا وهناك، هناك تطور بالتأكيد، لكنه نفس اللاعب".

وواصل المهاجم البالغ عمره 27 عاما "إذا نظرت إلي الآن سترى أداء مختلفا، ترى الشخص كاملا، الموهبة كاملة. ترى ما كان بمقدوري فعله في إنجلترا. وصفوني بالبطيء وأنا قلت: بطي؟ أنا، بطي؟ لا أستطيع مجاراة مباريات يونايتد؟".

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واستمر لاعب تشيلسي وإيفرتون السابق "كانت هناك بعض الأشياء الصغيرة التي جعلتني أقول: هذا ليس صحيحا. لو أنا بطيء لم أكن لأسجل هدفا مثل الذي أحرزته ضد شاختار دونتسك في نصف نهائي الدوري الأوروبي. لو أنا بطيء لم أكن لأحصل على ركلة جزاء مثل التي حصلت عليها ضد إشبيلية في النهائي. هذا بعد سنتين".

وأتم "هل تقول إنني في سن الـ27 أسرع من 25؟ هذا ما أريد قوله. إنها أشياء صغيرة. قلت في نفسي: تبا لذلك، سأرحل".

وتألق لوكاكو في موسمه الأول مع إنتر وسجل 34 هدفا وقاد فريقه لنهائي الدوري الأوروبي قبل أن يخسر ضد إشبيلية.

ونال لوكاكو جائزة أفضل لاعب في البطولة التي أحرز فيها 7 أهداف خلال 6 مباريات فقط مع إنتر.

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