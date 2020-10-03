تقرير: 3 أندية تتصارع لضم رودريجير

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 11:42

كتب : FilGoal

روديجير

يتنافس روما وميلان وتوتنام للحصول على خدمات الألماني أنطونيو رودريجير مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وخرج الألماني من حسابات فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بعدما أخبره بالبحث عن ناد آخر وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

الدولي البالغ 27 عاما سبق له اللعب لروما بين 2015 وحتى 2017 وانتقل لتشيلسي مقابل 35 مليون يورو وينتهي تعاقده في صيف 2022.

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وخرج رودريجير من قائمة البلوز التي تستعد لمواجهة كريستال بالاس في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يتيح له للانتقال قبل نهاية سوق الانتقالات يوم الإثنين المقبل.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" وموقع "كالتشيو ميركاتو" فأن ميلان الأكثر اهتماما بالمدافع، مع تأكيد شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة الأمر.

وتظهر أندية إنتر وروما وبرشلونة وكذلك توتنام ضمن المهتمين بضم اللاعب.

وكان إنتر قد رغب في بيع مدافع ميلان شكرينيار مقابل 60 مليون يورو في ظل اهتمام توتنام بخدماته لكن دون التقدم بعرض رسمي.

وقد يعود المدافع البالغ 27 عاما لروما مرة أخرى حال تعقد مفاوضات انتقال كريس سمولينج من مانشستر يونايتد.

رودريجير لم يخض أي مباراة الموسم الحالي مع تشيلسي عقب ضم البرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي الشاب مالانج سار.

إجمالا خاض مع البلوز 115 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 2.

أنطونيو رودريجير تشيلسي ميلان روما توتنام
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