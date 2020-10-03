مواعيد مباريات السبت 3 أكتوبر 2020.. جوارديولا ضد بييلسا ودربي المحلة وبيراميدز ضيف المقاصة

يحل مانشستر سيتي ضيفا اليوم السبت على ليدز يونايتد في مواجهة بين بيب جوارديولا ومارسيلو بييلسا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتجري 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز أبرزها مصر المقاصة ضد بيراميدز والتي تبدأ 8:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي الثالثة عصرا تنقل قناة نايل سبورت مباراة الدربي بين بلدية المحلة وغزل المحلة في الجولة 20 من دوري الدرجة الثانية المصري.

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