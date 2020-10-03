مواعيد مباريات السبت 3 أكتوبر 2020.. جوارديولا ضد بييلسا ودربي المحلة وبيراميدز ضيف المقاصة
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 10:09
كتب : FilGoal
يحل مانشستر سيتي ضيفا اليوم السبت على ليدز يونايتد في مواجهة بين بيب جوارديولا ومارسيلو بييلسا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.
وتجري 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز أبرزها مصر المقاصة ضد بيراميدز والتي تبدأ 8:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
وفي الثالثة عصرا تنقل قناة نايل سبورت مباراة الدربي بين بلدية المحلة وغزل المحلة في الجولة 20 من دوري الدرجة الثانية المصري.
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