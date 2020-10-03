مواعيد مباريات السبت 3 أكتوبر 2020.. جوارديولا ضد بييلسا ودربي المحلة وبيراميدز ضيف المقاصة

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 10:09

كتب : FilGoal

فيران توريس - رودري - مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا اليوم السبت على ليدز يونايتد في مواجهة بين بيب جوارديولا ومارسيلو بييلسا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتجري 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز أبرزها مصر المقاصة ضد بيراميدز والتي تبدأ 8:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

أخبار متعلقة
وكيلة موسيماني: هدفنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر وكيله: عرضان من مصر لضم إيفونا.. وموقف عودته لـ الأهلي ثنائي الجهاز الفني الجديد في الأهلي: نهدف أن تتذكرنا الجماهير دائما بشكل جيد وكيل أفشة: فريق اسكتلندي مهتم بضم اللاعب.. وآخر سعودي

وفي الثالثة عصرا تنقل قناة نايل سبورت مباراة الدربي بين بلدية المحلة وغزل المحلة في الجولة 20 من دوري الدرجة الثانية المصري.

طالع مواعيد كافة المباريات بالضغط هنا

اقرأ أيضا

وكيل إيفونا: هناك عرضان مصريان للاعب

وكيل أفشة: ناد اسكتلندي مهتم باللاعب.. وآخر سعودي

مانشستر سيتي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: شعرت وكأنني نجم في هوليوود.. لم أنتصر ضد الوداد لكن الأهلي فاز 10 دقيقة | الدوري المصري
ميدو: أتفق مع البدري الذي يبدو أنه يستفز مصطفى محمد 20 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات السبت 3 أكتوبر 2020.. جوارديولا ضد بييلسا ودربي المحلة وبيراميدز ضيف المقاصة 42 دقيقة | مصر
وكيله: عرضان من مصر لضم إيفونا.. وموقف عودته لـ الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
وكيل أفشة: فريق اسكتلندي مهتم بضم اللاعب.. وآخر سعودي 9 ساعة | مصر
ثنائي الجهاز الفني الجديد في الأهلي: نهدف أن تتذكرنا الجماهير دائما بشكل جيد 9 ساعة | الدوري المصري
وكيلة موسيماني: هدفنا الفوز بكأس العالم للأندية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر 9 ساعة | الدوري المصري
هالاند يختار 8 مهاجمين أفضل منه.. ويوضح سبب طريقته الغريبة في الإجابة على الصحفيين 9 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك