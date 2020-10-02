ليفربول يعلن إصابة ماني بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي إصابة نجمه ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ويخضع اللاعب حاليا للعزل الفردي وفقا للإجراءات المتبعة.

وكان اللاعب قد بدأ مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين، وظهرت عليه الأعراض بشكل طفيف، لكن وفقا لبيان النادي فاللاعب في صحة جيدة.

وأشار النادي إلى أنه سيتبع الإجراءات اللازمة مثلما حدث مع زميله تياجو ألكانتارا وسيستمر في اتباع البرتوكول الوقائي، وسيخضع اللاعب لفترة العزل المطلوبة حتى يتعافى من الإصابة.

وكتب نجم ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بعد إعلان ناديه: "أهلا بكم، أصبت بفيروس كورونا المستجد، لكنني أشعر أنني بخير ولم تظهر أي أعراض قوية".

وأضاف "سأبدأ فترة الحجر الصحي وعملية التعافي سريعا".

وواصل "احرصوا على سلامتكم واتباع كل القواعد لحماية أنفسكم وأحبابكم وتجنب الموجة الثانية من كوفيد 19، التي تنتشر في العام بأكمله".

وأتم "سأعود أقوى مما كنت عليه، وسنتخطى ذلك معا".

ماني صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

ويعد ماني هو الإصابة الثالثة بفيروس كورونا بين صفوف ليفربول، بعد لاعب لم يكشف النادي عن اسمه خلال الاستعدادات لبدء الموسم الجديد منتصف شهر أغسطس الماضي، وتياجو.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.