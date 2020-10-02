صاروخ قاتل ينقذ الدراويش من خطر داهم.. الإسماعيلي يتعادل مع سموحة +96

تعادل الإسماعيلي مع سموحة بهدف لكل فريق على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

سجل رجب نبيل هدف سموحة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول، فيما أهدر إسلام جمال ركلة جزاء في الدقيقة الـ82، ثم تعادل الإسماعيلي بهدف لـ عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الـ96.

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تعادل قاتل للإسماعيلي أمام سموحة

تقدم رجب نبيل لسموحة فى الدقيقة 45+2 وتعادل عبد الرحمن مجدي للاسماعيلي فى الدقيقة 96 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/HX7N7vVlhy — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 2, 2020

التعادل رفع رصيد سموحة للنقطة الـ44 في المركز الخامس مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ35 في المركز الـ12 من 30 مباراة.

الفارق الآن بين الإسماعيلي وحرس الحدود صاحب المركز الـ16 –الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية- خمس نقاط فقط قبل ثلاث جولات من النهاية.

التشكيل

محمد حمدي زكي قاد هجوم الإسماعيلي، فيما عمر الوحش كقائد للفريق في وسط الملعب.

📝تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة محمد حمدي زكي يقود الهجوم، وهمام طارق أساسي#في_الدوري pic.twitter.com/YsidfyfNUu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 2, 2020

وصف المباراة

التهديد الأول كان من نصيب أصحاب الأرض. بيكيتي سيلفا سدد في الدقيقة الثانية وكرته مرت بجانب مرمى الهاني سليمان.

انعدمت الخطورة تماما في الدقائق التالية، وحتى توقفت المباراة في الدقيقة الـ30 لشرب الماء.

وكان التهديد الثاني في اللقاء بالدقيقة الـ37. بينية من هٌمام طارق إلى محمد حمدي زكي الذي سدد كرة قوية، لكن الهاني سليمان تصدى لها ببراعة قبل أن يحولها الدفاع إلى ركنية.

ضغط سكندري

الدقائق التالية من الشوط الأول شهدت ضغطا سكندريا. أحمد فتوح أرسل عرضية في الدقيقة الـ39، وأنقذها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، سجل سموحة الهدف الأول. ركنية نفذها ناصر ماهر، وقابلها رجب نبيل برأسية في مرمى فوزي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

ريكاردو مدرب الإسماعيلي بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك محمد صادق ومحمد الشامي بدلا من محمد مخلوف ومحمد حمدي زكي.

وكاد سموحة يسجل الثاني في الدقيقة الـ52. مخالفة ينفذها ناصر ماهر ويقابلها ديريك نيسيبامبي برأسية تصطدم بـ محمد فوزي ثم يبعدها مرة أخرى بقدمه.

ريكاردو تدخل مجددا في الدقيقة الـ54 وأجرى تبديلين جديدين. شارك أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي بدلا من هٌمام طارق وبيكيتي سيلفا.

أحمد سامي تدخل لأول مرة في تشكيل سموحة وأجرى تبديلين في الدقيقة الـ64 بدخول محمد نادي ومحمد كوفي بدلا من ديريك نيسيبامبي ومحمد عبد الحليم "حليمو".

تبديل سموحة الثالث جاء في الدقيقة الـ74 بدخول إسلام جمال بدلا من شريف رضا.

مخالفة جديدة لسموحة في الدقيقة الـ80 نفذها ناصر ماهر، وقابلها محمد كوفي برأسية بجانب القائم بقليل.

محمود ناجي حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة الـ 8 بعد مخالفة واضحة ضد حسام حسن داخل منطقة الجزاء.

إسلام جمال نفذ ركلة الجزاء، لكن محمد فوزي تألق وتصدى لها، للحفاظ على آمال فريقه مجددا في الدقائق المتبقية.

آخر تبديلات سموحة جاءت في الدقيقة الـ87 بدخول أحمد حسن مكي وكريم يحيى بدلا من حسام حسن وناصر ماهر.

هدف قاااتل

حكم المباراة احتسب 6 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع.

الإسماعيلي حاول الضغط في الوقت الضائع. مدبولي سدد كرة قوية في الدقيقة الـ94 لكن الهاني سليمان تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة الـ96، سدد عبد الرحمن مجدي كرة صاااروخية سكنت شباك الهاني سليمان، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد سموحة للنقطة الـ44 في المركز الخامس مؤقتا، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ35 في المركز الـ12 من 30 مباراة.

الفارق الآن بين الإسماعيلي وحرس الحدود صاحب المركز الـ16 –الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية- خمس نقاط فقط.

ويلتقي الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي في الجولة الـ32 يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلعب سموحة مع الزمالك يوم الإثنين المقبل في ربع نهائي كأس مصر.