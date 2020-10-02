مران الأهلي - صالح يشارك في أولى التدريبات مع موسيماني وتأهيل لجونيور أجايي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 19:31

كتب : FilGoal

المران الأول لموسيماني في الأهلي

استقبل أعضاء النادي الأهلي، بيتسو موسيماني مدرب الفريق الجديد بالتصفيق والهتاف أثناء دخوله إلى ملعب مختار التتش لقيادة تدريبات الفريق وبادلهم التحية.

المدرب نزل أرض الملعب لقيادة الفريق في أول مران له كمدرب لكتيبة القلعة الحمراء، واصطحب معه سبورة صغيرة وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب بالفريق لشرح الوحدات التدريبية.

وشارك صالح جمعة في التدريبات الجماعية في أول مران تحت قيادة موسيماني، في حين أن حسين السيد تدرب بشكل منفرد.

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وظهر محمود متولي لاعب الفريق المصاب في النادي على هامش المران الذي أقيم في ستاد التتش.

ويأتي ظهور مدافع الأهلي بعد إجرائه لجراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع، قبل أن يظهر في النادي يوم الجمعة، وعقد جلسة مع الجهاز الطبي الذي حرص على الاطمئنان على اللاعب ومعرفته حالته.

وانتظم علي لطفي حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واكفتى جونيور أجايي مهاجم الفريق بأداء تدريبات تأهيلية.

وأجرى موسيماني تقسيمة بطولة الملعب بين اللاعبين استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

واشتملت التدريبات على جانب بدني خفيف ثم أجرى المدير الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين.

وحرص المدرب على الحديث مع لاعبيه لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك وبناء الهجمات في الشق الهجومي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

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