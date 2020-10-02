رسميا - شيفيلد يضم بروستر.. "الأغلى في تاريخ النادي"

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

ريان بروستر

أعلن نادي شيفيلد يونايتد ضم ريان بروستر مهاجم ليفربول بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وصرح كريس وايلدر للموقع الرسمي للنادي عن الصفقة قائلا: "في الهجوم أصبح لدينا واحدا من أفضل مواهب ليفربول وبالنسبة له توقيع عقد دائم هنا هو شيء رائع".

وأردف "يوجد الكثير من الاهتمام بضمه في الصيف، والكثير من التكهنات حول من سنضمه، لكن بروستر كان دائما هدفنا الأول وأنا مسرور لتأمين خدماته".

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وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق أن شيفيلد حطم رقم أغلى صفقاته على الإطلاق هذا الصيف.

شيفيلد أعلن كذلك في بيانه الرسمي: "مجددا حطمنا رقم أغلى صفقة في تاريخ النادي".

وكشفت تقارير صحفية عن أن شيفيلد دفع مبلغ 25.9 مليون يورو لتأمين خدمات بروستر.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت أن ليفربول وضع بندين، الأول نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب والثاني أحقية الشراء لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وصرح بروستر بعد انضمامه للفريق قائلا: "أشعر بشعور جيد للتواجد هنا، لا يمكنني الانتظار للبدء مع الفريق".

وتابع "كانت هناك أندية قليلة تحاول ضمي، والآن شيفيلد يونايتد كان أفضل خيار لي".

بروستر فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2017 بعدما سجل 8 أهداف وساهم في فوز إنجلترا بكأس العالم تحت 17 عاما.

وكانت أغلى صفقة في تاريخ شيفيلد يونايتد حتى يومنا هذا هو اللاعب ساندر بيرج الذي انضم من جينك في الصيف الماضي بمبلغ 24 مليون يورو، وبعده كان آرون رامسدايل حارس بورنموث الذي انضم مطلع الموسم الجاري بمبلغ 20.5 مليون يورو.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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