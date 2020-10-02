نابولي يعلن إصابة زيلينسكي ومدرب بـ كورونا قبل مواجهة يوفنتوس

أعلن نادي نابولي إصابة لاعبه بيوتر زيلينسكي بـ فيروس كورونا بالإضافة إلى أحد أعضاء الطاقم الفني قبل مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ونشر نابولي عبر حساباته "بيوتر زيلينسكي والمدرب جياندومينكو كوستي جاءت نتيجتهما إيجابية لـ فيروس كورونا بعد فحوصات يوم الخميس".

وسيغيب الثنائي عن مواجهة يوفنتوس بعد إتباع البروتكول الطبي بالعزل المنزلي.

Piotr Zielinski and staff member Giandomenico Costi have tested positive for COVID-19 following Thursday's round of testing. — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 2, 2020

معاناة نابولي بدأت بمواجهة جنوى في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والذي أثتبت المسحات الطبية في اليوم التالي خوض 8 لاعبين للفريق الجريفوني المباراة وهم مصابين بـ كورونا.

وأعلن جنوى لاحقا إصابة 14 شخصا بـ كورونا بعد الخسارة من نابولي على ملعب سان باولو 6-0.

وهو ما ترتب عليه تأجيل مباراة جنوى وتورينو في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويعاني نابولي من إصابة قائده لورينزو إنسيني في أربطة الركبة، إذ رجحت التقارير غيابه شهرا عن الملاعب.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن أتالانتا وإنتر.