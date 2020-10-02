نابولي يعلن إصابة زيلينسكي ومدرب بـ كورونا قبل مواجهة يوفنتوس

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

زيلينسكي يحتفل بهدف نابولي في يوفنتوس

أعلن نادي نابولي إصابة لاعبه بيوتر زيلينسكي بـ فيروس كورونا بالإضافة إلى أحد أعضاء الطاقم الفني قبل مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ونشر نابولي عبر حساباته "بيوتر زيلينسكي والمدرب جياندومينكو كوستي جاءت نتيجتهما إيجابية لـ فيروس كورونا بعد فحوصات يوم الخميس".

وسيغيب الثنائي عن مواجهة يوفنتوس بعد إتباع البروتكول الطبي بالعزل المنزلي.

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معاناة نابولي بدأت بمواجهة جنوى في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والذي أثتبت المسحات الطبية في اليوم التالي خوض 8 لاعبين للفريق الجريفوني المباراة وهم مصابين بـ كورونا.

وأعلن جنوى لاحقا إصابة 14 شخصا بـ كورونا بعد الخسارة من نابولي على ملعب سان باولو 6-0.

وهو ما ترتب عليه تأجيل مباراة جنوى وتورينو في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويعاني نابولي من إصابة قائده لورينزو إنسيني في أربطة الركبة، إذ رجحت التقارير غيابه شهرا عن الملاعب.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن أتالانتا وإنتر.

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