مؤتمر كلوب: الفيديو لم يلغ النقاش.. وجدول المباريات لا يحترمنا

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن اللجوء لتقنية الفيديو لم يلغ النقاش حول مدى دقة بعض قرارات الحكام في المباريات وبالتحديد في لمسات اليد والتسلل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "ما أردناه مع الفيديو هو الوضوح واتخاذ القرارات الصحيحة، من الهام أننبقي القواعد بسيطة قدر الإمكان".

وواصل "مازال هناك بعض العمل علينا القيام به للوصول للوضوح الحقيقي، وطريقتنا في تفسير حالات التسلل الآن ليست رائعة".

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وتابع "هناك مساحة حتى الآن لبعض القرارات الخادعة والغريبة، أعرف أن الحكام لا يريدون حدوث ذلك لكن عليهم الالتزام بالقواعد، لمسة اليد على إيريك داير تم احتسابها بسبب أن هذه هي القاعدة".

وبسؤاله عن عدد المغادرين من لاعبي ليفربول في الانتقالات أجاب "لا يوجد عدد معين الانتقالات بالنسبة للإعلام والجمهور تتعلق بمن نضمه، أهم شيء بالنسبة لي هو فريقي وشعور اللاعبين بإنهم مطلوبون وفي المكان المناسب".

وتابع "أستطيع العمل مع 24 أو 25 لاعبا خلال الموسم لا توجد مشكلة في ذلك، وإن كان هناك أي لاعب لا يشعر بالراحة لذا علينا التحدث سويا".

وعن لماذا تحسن فريقه قال: "إن أردنا المنافسة على لقب الدوري لذا علينا التحسن لأن الفرق الأخرى تحسنت".

أما عن قرعة دوري أبطال أوروبا ووقوعه مع أياكس وأتالانتا وميتلاند قال: "إنها مجموعة مثيرة، لا أستطيع الانتظار لتحليل الفرق، علينا أن نستعد بأفضل شكل".

وأتم "إيطاليا وهولندا والدنمارك ليست بالدول البعيدة لذا كل شيء جيد، هذه مجموعة قوية وعلينا المنافسة بقوة".

كلوب ليفربول
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