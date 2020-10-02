رسميا - لست مجنونا يا ويسلي.. فوفانا يدعم دفاع ليستر سيتي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا - ليستر سيتي

أعلن ليستر سيتي ضم المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من سانت إيتيان بعقد يمتد لخمس مواسم.

وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة أمام وست هام يونايتد في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ولم يعلن الثعالب عن قيمة الصفقة إلا أنها تقدر بـ 30 مليون جنيه إسترليني وحوافز مرتبطة بالأداء وفقا للتقارير.

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وقال فوفانا عقب انضمامه عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا. لقد راقبت ليستر سيتي عن كثب منذ فوزه باللقب وهو أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي".

وأتم "أعلم أنني سأتعلم الكثير من اللاعبين والمدير الفني، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أتيت بها. لا أطيق الانتظار للبدء".

اللاعب منذ أسابيع صرّح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي.

إذ قال عن عرض ليستر سيتي حينها للصحيفة "سأكون مجنونا إذا قلت لا لـ ليستر سيتي، هذا العقد قد يغير حياتي، أريد حماية عائلتي، الهدف الرياضي والمادي متوازيان، فأنا مدفوع لأقول نعم".

وكان فوفانا ضمن أهداف وست هام لكن ناديه الفرنسي رفض بيعه مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، إذ قدم الهامرز عرضا بقيمة 23 مليون بالإضافة لـ 10 مليون كحوافز مرتبطة بالأداء بعقد يمتد لـ 6 مواسم.

فوفانا شارك الموسم الحالي في 4 مباريات بقميص الفريق الأخضر في الدوري الفرنسي.

إجمالا خاض المدافع البالغ 19 عاما 30 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين، وتحصّل على 9 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

ليستر في الصيف الحالي دعّم صفوفه بضم ثيموتي كاستانيه من أتالانتا الإيطالي واستعارة جنيكيز أوندر من روما.

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