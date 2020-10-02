ساوثجيت يرد على مورينيو: هناك 55 مليون شخص يعولون على هاري كين

رد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا على جوزيه مورينيو مدرب توتنام بعدما طلب الأخير من مدربي المنتخبات مراعاة الجدول المزدحم للأندية حين يقررون إشراك اللاعبين في اللقاءات الدولية.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي:"على مورينيو الاعتناء بهاري كين في إبريل ومايو من أجلنا، لأن هناك 55 مليون شخص يعولون على ذلك".

وواصل رابع مونديال 2018 "جوزيه لم يضغط علي من قبل لكي لا أنتقي لاعبا ما. لطالما تقبل أن لاعبيه سيشاركون في مباريات دولية".

وضم ساوثجيت كلا من كين وإريك داير وهاري وينكس من توتنام إلى قائمة إنجلترا التي تواجه بلجيكا والدنمارك وويلز في منتصف أكتوبر الجاري.

ويأمل ساوثجيت أن يكون لاعبوه في أتم جاهزية، وبالأخص القائد والهداف كين، قبل بطولة اليورو التي تجري الصيف المقبل.

ويخوض اللاعبون الدوليون مباريات عديدة في الموسم الراهن الذي بدأ متأخرا بسبب جائحة كورونا.

ويشارك توتنام في 3 بطولات محلية بخلاف الدوري الأوروبي وبعض لاعبيه يخوضون مواجهات دولية مع منتخبات بلادهم مثل الهولندي ستيف بيرجوين والفرنسي هوجو لوريس.

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