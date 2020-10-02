جارديان: توتنام يرفض عرض سان جيرمان لاستعارة ديلي ألي‎

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 11:48

كتب : FilGoal

توتنام - ديلي آلي

يبدو أن ديلي ألي سيستمر في نهاية المطاف مع فريقه توتنام خلال الموسم الجاري، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال التقرير إن توتنام رفض عرضا من باريس سان جيرمان لاستعارة ألي بمبلغ 1.5 مليون جنيه إسترليني لمدة موسم.

وكانت صحيفة "تيليجراف" البريطانية قد قالت في وقت سابق إن سان جيرمان يوشك على الانسحاب من مفاوضات ضم صاحب الـ24 عاما بسبب المطالب المادية الكبيرة التي يطلبها توتنام.

أخبار متعلقة
تقرير: رغم مفاوضات روجاني.. ستاد رين يرغب في استعارة مدافع أرسنال‎ رسميا - بنفيكا يعلن توصله لاتفاق مع توتنام لإعارة كارلوس فينيسيوس‎ أوباميانج: أرتيتا يشعرنا أن أرسنال بيتنا.. علينا القيام بالواجب المنزلي

باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على خدمات ديلي ألي على سبيل الإعارة واعتقد أن بإمكانه ضم اللاعب خاصة وأن الدولي الإنجليزي حريص على تلك الخطوة، لكن تفاصيل الاتفاق هي ما يعيق اكتمال المفاوضات حتى الآن ويبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود.

ديلي ألي كان معروضا على ريال مدريد من قبل توتنام ضمن صفقة الحصول على سيرخيو ريجولين وجاريث بيل لاعبا الفريق الملكي، لكن سبيرز حصلوا على الثنائي في النهاية مقابل 30 مليون يورو.

صاحب الـ24 عاما خرج مستبلا بين شوطي مباراة توتنام وإيفرتون في افتتاح الدوري الإنجليزي.

ولم يتواجد ألي مع توتنام في بلغاريا مع الفريق لمواجهة لوكوموتيف بلوفديف في الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي، قبل أن يٌستبعد أيضا من قائمة الفريق أمام ساوثامبتون في الدوري، لكنه لعب 60 دقيقة أمام سكينديا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

مورينيو صرح عن استبعاده قائلا "ليس لأسباب بدنية". ()طالع التفاصيل

ألي انضم إلى توتنام قادما من إم كي دونز في فبراير 2015 بمبلغ 6.63 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024

ديلي ألي توتنام سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير جنوب إفريقي: موكوينا يتقرب من البقاء في صنداونز مع المدرب الجديد 17 دقيقة | إفريقيا
بيلد: بايرن يكثف مفاوضاته لضم أودوي من تشيلسي على سبيل الإعارة‎ 22 دقيقة | ميركاتو
جارديان: توتنام يرفض عرض سان جيرمان لاستعارة ديلي ألي‎ 23 دقيقة | ميركاتو
تقرير: رغم مفاوضات روجاني.. ستاد رين يرغب في استعارة مدافع أرسنال‎ 25 دقيقة | ميركاتو
رسميا - بنفيكا يعلن توصله لاتفاق مع توتنام لإعارة كارلوس فينيسيوس‎ 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوباميانج: أرتيتا يشعرنا أن أرسنال بيتنا.. علينا القيام بالواجب المنزلي 29 دقيقة | أوروبا
البدري: الأهلي والزمالك وفقا في اختيار مدربيهما.. وأتمنى استعادة هؤلاء للمنتخب 31 دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: باريس ينافس أرسنال على الظفر بـ حسام عوار 43 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك