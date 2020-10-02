رسميا - بنفيكا يعلن توصله لاتفاق مع توتنام لإعارة كارلوس فينيسيوس‎

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 11:43

كتب : FilGoal

كارلوس فينيسوس - بنفيكا

أعلن نادي بنفيكا في بيان رسمي توصله لاتفاق مع توتنام لإعارة لاعبه كارلوس فينيسيوس إلى النادي الإنجليزي لمدة موسم مقابل 3 ملايين يورو.

وأشار البيان إلى "نادي بنفيكا أعلم اللجنة البرتغالية لسوق الأوراق المالية، بانضمام فينيسيوس إلى توتنام".

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وأكمل "الاتفاق تم مساء الخميس في الساعة 11:56 دقيقة، ويتضمن بند شراء بقيمة 45 مليون يورو، وسيتم خصم قيمة الإعارة من المبلغ النهائي".

بهذا البند إذا ما قرر توتنام ضم المهاجم صاحب الـ25 عاما بشكل نهائي بعد نهاية مدة الإعارة أو خلالها فسيدفع مبلغ 42 مليون يورو.

ويعتمد الاتفاق الآن بين الناديين على توقيع المهاجم البرازيلي للعقود مع توتنام بعد إعلان بنفيكا، أمر حدث في صفقة انضمام روبن دياش إلى مانشستر سيتي.

المهاجم البرازيلي انضم إلى بنفيكا قادما من نابولي في صيف 2019 بمبلغ 17 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع النادي البرتغالي في صيف 2024.

فينيسيوس لعب بقميص بنفيكا في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 24 هدفا وصنع 13 آخرين.

بنفيكا توتنام
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