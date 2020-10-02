أوباميانج: أرتيتا يشعرنا أن أرسنال بيتنا.. علينا القيام بالواجب المنزلي

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 11:42

كتب : FilGoal

أرتيتا - مايتلاند نيلز - أرسنال - ليفربول

يتفاءل بيير-ايمريك أوباميانج نجم أرسنال بمستقبل الفريق مع مدربه الحالي الإسباني ميكيل أرتيتا، مشيرا إلى شعوره بالراحة للعب تحت قيادة الأخير.

وقال الجابوني في حواره مع شبكة BBC:"(أرتيتا) يجعل الجميع يشعر أنه في بيته. علينا القيام بالواجب المنزلي كذلك".

وواصل "أعتقد أن العقلية السائدة في النادي حاليا جيدة جدا، الكل يسير في نفس الطريق. هذا مهم جدا. الهدف هو إعادة النادي لموقعه الطبيعي".

أخبار متعلقة
البدري: الأهلي والزمالك وفقا في اختيارات مدربيهما.. وأتمنى استعادة هؤلاء للمنتخب ليكيب: باريس ينافس أرسنال على الظفر بـ حسام عوار ذا أثليتك: بروستر على أعتاب شيفيلد يونايتد بوشماوي يطلب دعم الاتحاد التونسي للترشح لرئاسة كاف

وتوج أرسنال بكأس الاتحاد والدرع الخيرية مع أرتيتا الذي تولى قيادة الفريق في ديسمبر الماضي.

وتجاوز ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ثمن نهائي كأس الرابطة يوم الخميس بركلات الترجيح.

ويستعد رفاق أوباميانج لاستضافة شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الدوري.

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات الجمعة

البدري: الأهلي بيتي ولهذا استبعدت لاعبي بيراميدز من المنتخب

أرسنال أرتيتا أوباميانج
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير جنوب إفريقي: موكوينا يتقرب من البقاء في صنداونز مع المدرب الجديد 17 دقيقة | إفريقيا
بيلد: بايرن يكثف مفاوضاته لضم أودوي من تشيلسي على سبيل الإعارة‎ 22 دقيقة | ميركاتو
جارديان: توتنام يرفض عرض سان جيرمان لاستعارة ديلي ألي‎ 23 دقيقة | ميركاتو
تقرير: رغم مفاوضات روجاني.. ستاد رين يرغب في استعارة مدافع أرسنال‎ 26 دقيقة | ميركاتو
رسميا - بنفيكا يعلن توصله لاتفاق مع توتنام لإعارة كارلوس فينيسيوس‎ 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوباميانج: أرتيتا يشعرنا أن أرسنال بيتنا.. علينا القيام بالواجب المنزلي 30 دقيقة | أوروبا
البدري: الأهلي والزمالك وفقا في اختيار مدربيهما.. وأتمنى استعادة هؤلاء للمنتخب 32 دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: باريس ينافس أرسنال على الظفر بـ حسام عوار 44 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك