أوباميانج: أرتيتا يشعرنا أن أرسنال بيتنا.. علينا القيام بالواجب المنزلي

يتفاءل بيير-ايمريك أوباميانج نجم أرسنال بمستقبل الفريق مع مدربه الحالي الإسباني ميكيل أرتيتا، مشيرا إلى شعوره بالراحة للعب تحت قيادة الأخير.

وقال الجابوني في حواره مع شبكة BBC:"(أرتيتا) يجعل الجميع يشعر أنه في بيته. علينا القيام بالواجب المنزلي كذلك".

وواصل "أعتقد أن العقلية السائدة في النادي حاليا جيدة جدا، الكل يسير في نفس الطريق. هذا مهم جدا. الهدف هو إعادة النادي لموقعه الطبيعي".

وتوج أرسنال بكأس الاتحاد والدرع الخيرية مع أرتيتا الذي تولى قيادة الفريق في ديسمبر الماضي.

وتجاوز ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ثمن نهائي كأس الرابطة يوم الخميس بركلات الترجيح.

ويستعد رفاق أوباميانج لاستضافة شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الدوري.

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