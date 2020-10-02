ليكيب: باريس ينافس أرسنال على الظفر بـ حسام عوار

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات حسام عوار لاعب ليون.

وكتبت أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس تواصل مع نظيره في ليون، جان ميشيل أولاس، للتفاوض حول الفرنسي ذو الأصول الجزائرية عوار.

وصرح أولاس في وقت سابق أن 3 أندية أوروبية كبرى تريد عوار (22 عاما).

وتشير التقارير إلى أن أبرز هذه الأندية هو أرسنال لكن ليون يشترط الحصول على 60 مليون يورو للاستغناء عن لاعب وسطه.

وأوضحت ليكيب في وقت سابق أن يوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة مهتمون باللاعب.

وشارك عوار في 140 مباراة مع ليون وسجل 24 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2023.

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