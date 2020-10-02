ذا أثليتك: بروستر على أعتاب شيفيلد يونايتد

يقترب ريان بروستر مهاجم ليفربول الشاب من الانتقال صوب شيفيلد يونايتد مقابل 23.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن اللاعب سافر لإجراء الفحص الطبي وإتمام التعاقد مع كتيبة كريس وايلدر.

وسيحصل ليفربول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، كما وضع بندا بإعادة يسري لإعادة شراء اللاعب لمدة 3 سنوات.

وكان أستون فيلا وكريستال بالاس من أبرز الأندية المهتمة بخدمات المهاجم الشاب.

اللاعب البالغ 20 عاما خرج معارا النصف الثاني من الموسم الماضي وسجل 11 هدفا في 22 مباراة بجميع المسابقات رفقة سوانزي سيتي.

ومع الفريق الأول لليفربول شارك راين في 4 مباريات فقط بعدد دقائق 191 وفاز بلقبي السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

الإنجليزي سبق له تحقيق جائزة هداف كأس العالم تحت 17 عاما برصيد 8 أهداف مع منتخب بلاده الفائز باللقب.

video:1