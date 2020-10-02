المصري لـ في الجول: لا نثق في الحكام المصريين.. وسنطلب أجانب لمبارياتنا المقبلة

كشف نادي المصري البورسعيدي التوجه لتعيين حكام أجانب للمباريات المتبقية للفريق في الدوري المصري الموسم الحالي.

المصري خسر من الزمالك 1-0 في الجولة الـ 31 من الدوري. (طالع التفاصيل)

محمد الخولي نائب رئيس المصري قال لـ FilGoal.com: "لا نثق فى الحكام المصريين بعد كل ما حدث من قرارات عكسية ضد النادى المصرى وضياع حقوقنا".

وشدد "سنطالب اتحاد الكرة باستقطاب حكام أجانب فى المباريات المقبلة وسنتحمل التكلفة".

كتيبة علي ماهر تحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

وسيحل المصري في الجولة المقبلة ضيفا على الجونة، ثم يلعب ضد الإسماعيلي والاتحاد وطنطا.

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