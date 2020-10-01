في الظهور الأول لباتشيكو.. الزمالك يكرر انتصار الدور الأول أمام المصري

نجح فريق الزمالك في الفوز بنتيجة 1-0 أمام المصري في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس، ليكرر انتصاره بنفس النتيجة في الدور الأول، أمر لم يحدث منذ موسم 2016-2017 بأن يفوز ذهابا وإيابا أمام الفريق البورسعيدي.

هدف الزمالك الوحيد سجله محمود علاء في الشوط الأول من ركلة جزاء في مباراة مشحونة ممتلئة بالأحداث.

هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 64 نقطة وسيخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم، بجانب تجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الـ14 على بعد 3 نقاط من أول مراكز الهبوط، والذي يحتله حرس الحدود في المركز الـ16.

وتعد تلك هي أولى المباريات التي يقود خلالها جايمي باتشيكو الجهاز الفني للزمالك.

إليكم كل أحداث المباراة

الشوط الأول

بدأ المصري الشوط الأول محاولا مباغتة الزمالك بعد ثوان معدودات من بداية اللقاء، من كرة طولية على رأس محمود وادي الذي انطلق داخل منطقة الجزاء، لكن محمد أبو جبل حارس الفارس الأبيض كان لها بالمرصاد.

وخلال الدقيقة الـ12 أرسل المصري عرضية رائعة إلى رأس محمود وادي مجددا بعد جملة جميلة خلف دفاع الزمالك من جهة اليسار، إلا أن محمود حمدي "الونش" أنقذ مرماه ببراعة شديدة وأبعد الكرة بجسده من على خط المرمى.

أولى هجمات الزمالك التي شهدت خطورة جاءت في الدقيقة 13 بعد كرة طولية من أحمد سيد "زيزو" وصلت إلى كاسونجو كابونجو الذي حاول إرسال كرة عرضية، لترتطم بيد أحمد شوشة مدافع المصري، وبعد مراجعة تقنية VAR للعبة بعد 3 دقائق تم احتسابها ركلة جزاء في الدقيقة 16 وسجلها محمود علاء هدف التقدم بعد دقيقة من احتسابها.

واستخدم كاسونجو قوته البدنية للحفاظ على الكرة قبل مبادلتها والانطلاق، لتصل الكرة على الطرف الأيمن داخل منطقة جزاء المصري إلى زيزو، الذي أرسل كرة مرت من أمام خط المرمى وأشرف بنشرقي بشكل خطير في الدقيقة 24.

وتوقف اللعب في الدقيقة 27 لمراجعة تسديدة من عمر كمال في جسد محمود حمدي الونش وارتطمت في محمود علاء، وبعد أن احتسبها أمين عمر حكم المباراة ركلة جزاء تراجع في قراره وقرر اسقاط الكرة إلى أبو جبل.

وشهدت الدقيقة 38 لحظة غضب شديد من فرجاني ساسي بعد تدخل عليه طالب باحتساب خطأ، لكن أمين عمر رفض، ليدخل اللاعب في حالة غضب شديد ودخل في خلاف مع الحكم انتهى بطرده من اللقاء بعد إنذاره.

وخلال الدقيقة 38 بعد الطرد مباشرة، حاول إيزي إيميكا مباغتة الزمالك بتسديدة قوية للغاية، لكن أبو جبل كان متواجدا بالمرصاد.

وأنقذ أحمد مسعود حارس المصري فريقه من انفرد لكاسونجو بعد بينية رائعة في الدقيقة 42.

وأرسل مفتاح طقطق تسديدة قوية للغاية في الدقيقة الأولى المتحسبة ومن الوقت بدل الضائع لكن أبو جبل كان بالمرصاد.

وبعد تدخل من عبد الرحمن زين مدافع المصري على زيزو داخل منطقة الجزاء، تم احتساب ركلة جزاء أكدها VAR بعد مرور 7 دقائق من الوقت المتحسب بدلا من الضائع، سددها محمود علاء لكن القائم حال دون دخولها الشباك.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بإجراء تبديل الغرض منه زيادة الكثافة الدفاعية في وسط الملعب، بإشراك إمام عاشور بدلا من كاسونجو لتعويض النقص العددي بين صفوفه.

وأرسل المصري ركنية في الدقيقة 47 من عمر اللقاء لم يحسن إمام إبعادها لكن أبو جبل كان متواجدا لينقذ الموقف.

وفي الدقيقة 58 أبعد محمود حمدي الونش كرة خطيرة لُعبت في ظهر دفاع الزمالك.

واقترب المصري كثيرا من تسجيل التعادل في الدقيقة 59 بعد تمريرة جميلة بين إيميكا ووادي وصلت إلى عمر كمال داخل منطقة الجزاء الذي سدد على مرة وحيدة لكن أبو جبل كان بالمرصاد مجددا.

ومرت أكثر من 10 دقائق هادئة حاول خلالها المصري الضغط دون أن يتمكن من فك شفرات دفاع الزمالك.

ومثل الشوط الأول، أنقذ أحمد مسعود فريقه من مرتدة سريعة للزمالك وانفراد في المساحات خلف دفاعات المصري.

وأرسل عبد الله جمعة كرة رائعة بعد مراوغة في الدقيقة 77 أرسلها إلى أحمد زيزو الذي سدد بدوره لكنها مرت بسلام على مرمى مسعود.

وشارك أوستن أموتو كبديل في الدقيقة 79 بدلا من متفاح طقطق، لكن تلك المشاركة لم تدم سوى 3 دقائق إذ أصيب في رأسه ونُقل إلى المستشفى وشارك أحمد جمعة بدلا منه في الدقيقة 85.

وتألق أحمد مسعود في الدقيقة 88 بعد انفراد تام أمام من أشرف بنشرقي الذي استلم وسدد لكن الحارس يتألق.

وأرسل زيزو تمريرة إلى يوسف أوباما الذي كاد أن يسجل بعد أن لعب الكرة من أعلى مسعود وأبعدها شوشة بفدائية من على خط المرمى، لكن حكم الراية حسم الجدل باحتساب تسلل في الدقيقة 91.

وأرسل حسن علي تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى لكنها مرت بسلام على مرمى الزمالك في الدقيقة 92.

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ويعد هذا هو الانتصار السابع للزمالك في آخر 10 مواجهات في الدوري بين الفريقين فيما خسر الفارس الأبيض مرتين وتعادل الفريق البورسعيدي مرة.

محمود علاء سجل هدف الفوز في الدور الأول أمام المصري والآن سجل في الدور الثاني، ويعد هذا هو ثالث أهدافه في تاريخ مواجهاته مع المصري سواء مع وادي دجلة أو الزمالك، واللاعب سجل كل أهدافه بقميص الزمالك أمام المصري.

هذا هو الهدف العاشر لمحمود علاء في 26 مباراة خاضها بقميص الزمالك هذا الموسم، ليصبح في المركز الخامس في سباق هدافي الدوري الذي يتصدره عبد الله السعيد بـ16 هدفا.