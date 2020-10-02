موسيماني للجمهور: أنتم الدرع والسيف.. الأهلي فوق الجميع

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 10:40

كتب : نادر عيد

بيتسو موسيماني

وجه بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد رسالة لجمهور الفريق قبل ساعات من تسلم مهام عمله في القلعة الحمراء.

وبث موسيماني فيديو عبر حسابه في تويتر قال فيه:"هذا حلم كبير، أكثر فريق تتحمس للعمل معه هو الأهلي، النادي الأعظم في العالم، صاحب الجمهور الأفضل".

وأضاف "أعرف مدى حماسكم لناديكم وأثق من مساندتكم لنحقق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أعتمد عليكم وعلى التاريخ العظيم والإدارة المحترمة المحترفة".

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وأتم "نحن معا لنبقي الأهلي دائما في القمة ودائما سيكون النادي رقم 1، بمساندتكم المستمرة في السراء والضراء. الأهلي فوق الجميع".

ووصل موسيماني القاهرة صباح الجمعة بعد رحلة طويلة من بلده جنوب إفريقيا.

وأعلن الأهلي في أمس الخميس، التعاقد مع موسيماني كمدير فني جديد للفريق ولمدة موسمين مقبلين، خلفا للسويسري ريني فايلر.

وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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