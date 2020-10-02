كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد وداع فريقه لكأس الرابطة أمام أرسنال، مشيرا إلى "إذا كان هناك من يجب أن ينتصر في الـ 90 دقيقة، سيكون نحن".

لينو تألق ليقود أرسنال لعبور عقبة ليفربول في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: "إذا كان هناك من يجب أن يخرج منتصرا في الـ 90 دقيقة، فهو نحن وليس أرسنال".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لكننا لسنا في أرض الأحلام. يجب أن نُسجل الأهداف لكي ننتصر في المباريات".

وأضاف "أعجبني العديد من الأمور في المباراة وليس من السهل أن تختار تشكيلة مش تلك التي شاركت".

وتابع "اللاعبون يتعلمون وعليهم مواصلة التعلم وأعتقد أنهم ظهروا بأداء جيد جدا".

وأكمل حديثه قائلا: "أعجبني للغاية ما فعله محمد صلاح وفان دايك. كانا في قمة الاحترافية لقيادة تلك المجموعة من اللاعبين الشباب".

وأشار "من الصعب أن تتحدث عن الكثير من الأمور الإيجابية في لقاء لم تنتصر خلاله، ولكن في النهاية الخسارة جاءت بركلات الترجيح وكنا أصحاب الفرص الأكثر في اللقاء".

وعن سبب استبعاد شاكيري بشكل كامل من اللقاء، كشف كلوب: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر. الشيء الوحيد الذي سأقوله هو إنه ليس مصابا وأيضا لم يفعل أي شيء خاطئ، ولكن في مثل هذا التوقيت (سوق الانتقالات) تحدث بعض الأمور. سننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وأشاد كلوب بما قدمه الألماني بيرند لينو حارس أرسنال، مشيرا إلى "تحدثت مع لينو عقب المباراة ولم أكن سعيدا بسبب تصدياته أمامنا في المباراة".

واستمر "كمدرب كنت أتمنى أن نسجل الأهداف بكل تأكيد ولكن كان لدينا العديد من اللحظات الجيدة في المباراة. أظهرنا جودتنا وسعيد بذلك".





























محمد صلاح شارك أساسيا منذ البداية، قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.

الإسباني ميكيل أرتيتا فضل إبقاء محمد النني على دكة الاحتياطي قبل أن يدفع به في الدقيقة 68 على حساب داني سيبايوس.

النني الذي شارك في الدقيقة 68 تولى تسديد ركلة الترجيح الرابعة لـ أرسنال ولكن أدريان تصدى لها.

تصدي أدريان لركلة النني، رد عليه لينو بالتصدي لركلة أوريجي أولا، قبل أن يتصدى لركلة هاري ويلسون، ليسجل ويلوك بنجاح ويتأهل أرسنال.

اللقاء الذي شهد تغييرات بالجملة من يورجن كلوب وأرتيتا عن لقاء الدوري الذي انتهى لقاء الريدز 3-1، كانت الأفضلية لصالح ليفربول ولكن لينو تصدى لأكثر من 3 فرص محققة.

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