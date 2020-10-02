أرتيتا: ركلة جزاء مايتلاند؟ أخبرته أنني سأصاب بأزمة قلبية بسببه

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن انتصار فريقه على حساب ليفربول بركلات الترجيح، مشيرا إلى "سأصاب بأزمة قلبية بسبب مايتلاند نيلز".

لينو تألق ليقود أرسنال لعبور عقبة ليفربول في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا: "تحدثت مع مايتلاند في غرف خلع الملابس وأخبرته بأنني سأصاب بأزمة قلبية بسببه".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ أرسنال "سأصاب بسبب أزمة قلبية بسبب لغة الجسد لدى مايتلاند أثناء تسديد ركلات الجزاء. يا ألهي على طريقته".

وتابع "كنا نمتلك ثنائيا رائعا في حراسة المرمى ويقدم أداءً عظيما. لينو قبل تعرضه للإصابة، ثم إيمي مارتينيز بعد ذلك ولكن كان علينا اتخاذ قرارنا وأعتقد أنه في تلك اللحظة كان من الأفضل لـ مارتينيز أخذ خطوة جديدة".

وأكمل حديثه قائلا: "سعيد للغاية بـ لينو وبما قدمه اليوم أمام ليفربول وبشخصيته التي ظهرت اليوم. تلك الشخصية ستساعدنا كثيرا في المحطات المقبلة".

وأشار "الضغط الأكبر على اللاعبين يأتي من المنافسة على مركزهم. لا أعتقد أنهم يركزون فيما يُكتب عليهم من بعض الأشخاص ويتسبب ذلك في وضعهم تحت الضغط. لينو قوي ويعمل بجد".

وعن الوقوع مع مانشستر سيتي، قال أرتيتا: "علمت بالأمر أثناء احتفالنا في غرف خلع الملابس. الآن ينتظرنا مهمة جديدة وتحدي جديد".

وأردف "لم كن محظوظين على الإطلاق في القرعة ولكن بكل تأكيد هدفنا هو الانتصار".





























محمد صلاح شارك أساسيا منذ البداية، قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.

الإسباني ميكيل أرتيتا فضل إبقاء محمد النني على دكة الاحتياطي قبل أن يدفع به في الدقيقة 68 على حساب داني سيبايوس.

النني الذي شارك في الدقيقة 68 تولى تسديد ركلة الترجيح الرابعة لـ أرسنال ولكن أدريان تصدى لها.

تصدي أدريان لركلة النني، رد عليه لينو بالتصدي لركلة أوريجي أولا، قبل أن يتصدى لركلة هاري ويلسون، ليسجل ويلوك بنجاح ويتأهل أرسنال.

اللقاء الذي شهد تغييرات بالجملة من يورجن كلوب وأرتيتا عن لقاء الدوري الذي انتهى لقاء الريدز 3-1، كانت الأفضلية لصالح ليفربول ولكن لينو تصدى لأكثر من 3 فرص محققة.

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