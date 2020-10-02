لينو: أرسنال أعطاني شعور أنني رقم 1.. وسأبقى كذلك

بثقة كبيرة، تحدث الألماني بيرند لينو حارس مرمى أرسنال عن شعوره بعدما تألق إيمي مارتينيز قبل أن يرحل لأستون فيلا بسبب أنه ليس الرقم 1 في المدفعجية.

لينو تألق ليقود أرسنال لعبور عقبة ليفربول في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية. (طالع التفاصيل)

وقال لينو: "أرسنال دائما ما يعطيني شعور أنني الحارس رقم 1".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أنا رقم 1 الآن وسأبقى رقم 1".

وتابع "عملي هو إثبات ذلك في كل أسبوع، وأشعر أنني أثبت ذلك اليوم أمام ليفربول".

وأكمل حديثه قائلا: "كانت مباراة صعبة للغاية. خلقنا القليل من الفرص ولكن يمكنك رؤية فلسفتنا وعزمنا على تحقيق الانتصار".

واستكمل "بكل تأكيد من الجيد لحارس المرمى التصدي لبعض ركلات الترجيح ورؤية الفرحة على وجوه زملائه، ولكني أُفضل تحقيق الانتصار دون اللجوء لـ ركلات الترجيح. هدفنا الأساسي دائما هو الفوز".

وأشار "ليس سهلا على الإطلاق القدوم إلى هنا (أنفيلد) من جديد بعد خيبة الآمال بسبب الخسارة في الدوري، ولكننا حللنا المباراة والمدرب وجد الكلمات لتحفيزنا".































محمد صلاح شارك أساسيا منذ البداية، قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.

الإسباني ميكيل أرتيتا فضل إبقاء محمد النني على دكة الاحتياطي قبل أن يدفع به في الدقيقة 68 على حساب داني سيبايوس.

النني الذي شارك في الدقيقة 68 تولى تسديد ركلة الترجيح الرابعة لـ أرسنال ولكن أدريان تصدى لها.

تصدي أدريان لركلة النني، رد عليه لينو بالتصدي لركلة أوريجي أولا، قبل أن يتصدى لركلة هاري ويلسون، ليسجل ويلوك بنجاح ويتأهل أرسنال.

اللقاء الذي شهد تغييرات بالجملة من يورجن كلوب وأرتيتا عن لقاء الدوري الذي انتهى لقاء الريدز 3-1، كانت الأفضلية لصالح ليفربول ولكن لينو تصدى لأكثر من 3 فرص محققة.

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