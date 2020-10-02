روبيرتو: ما حدث في ميونيخ جعلنا نعمل بجد في فترة الإعداد

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 - 00:52

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو - برشلونة

أشاد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة بما قدّمه فريقه في مواجهة سيلتا فيجو مساء الخميس.

برشلونة تغلب على مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف دون مقابل في ملعب بالايدوس بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، مباراة سجّل روبيرتو هدفها الأخير.

وصرّح اللاعب الكتالوني بعد المباراة: "أنا سعيد بالهدف، لكن الأهم هو فوز الفريق".

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وأضاف: "كان مهما للغاية أن الفريق يتمتع بالطموح، اليوم أثبتنا حضورنا بلاعب أقل، ومن الملاحَظ أننا أكثر اتحادا".

وأوضح: "بعد ما حدث في ميونيخ أدركنا أننا غير حاضرين، ولذا عملنا بجد في فترة الإعداد وهذا يمكن ملاحظته في المباريات الآن. الجميع يقاتل حتى الدقيقة الأخيرة، واليوم ظفرنا بانتصار مهم".

وواصل: "ميسي ترك كل شيء على أرض الملعب، نحن سعداء للغاية بوجوده معنا وبالرغبة التي يتمتع بها للفوز".

وأكمل: "فاتي يستحق المشاركة، إنه يسجل الأهداف، أتمنى أن يواصل على هذا المنوال لأنه يساعدنا كثيرا".

وعلّق على قرعة دوري أبطال أوروبا: أنسو فاتي سجّل أولا لـ برشلونة في وقتٍ مبكر من اللقاء، قبل أن يضيف لوكاس أولازا لاعب سيلتا هدف برشلونة الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم سيرجي روبيرتو قائمة المسجلين في الوقت بدل الضائع.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس –مع مباراتين مؤجلتين- بفارق نقطة واحدة عن رباعي الصدارة صاحب السبع نقاط.

فيما تجمّد رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط في المركز 11.

واضطر برشلونة إلى خوض أكثر من 45 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه كليمنت لونجليه في نهاية الشوط الأول.

ليفك برشلونة أخيرا عُقدة ملاعب بالايدوس الذي فشل في الفوز عليه بآخر 5 مواسم.

آخر 5 زيارات لـ برشلونة في بالايدوس عرفت هزيمته 3 مرات، والتعادل في مناسبتين، كان آخرهما في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، مباراة تسببت في ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

الفوز الأخير لـ برشلونة في بالايدوس يرجع إلى أبريل 2014 بهدف الفرنسي جيريمي ماتيو من صناعة الأسطورة تشابي هيرنانديز.

ليحقق برشلونة الفوز دون أن تهتز شباكه للمرة الثانية تحت قيادة مدربه رونالد كومان.

المباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة وأجواء مناخية صعبة مع رياح شديدة في إقليم جاليثيا.

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